Malinconia e sradicamento. Le ballate dei canadesi erranti

I drew a map of Canada, cantava Joni Mitchell: la sua voce è una delle più riconoscibili di quel paese. Cha ci ha dato anche Neil Young, Leonard Cohen e altri artisti dall’identità chiara e sfuggente insieme
I drew a map of Canada, oh, Canada: quando in Case of You la voce di Joni Mitchell canta questo frammento, nella mente compare subito una mappa del Canada, con la sua forma così singolare, frastagliata, piena di insenature che solo a guardarle ti senti un intruso. C’è una malinconia naturale nella voce di Joni Mitchell mentre invoca il suo Canada, una maniera di esplorare tutte le asperità del canto con splendide torsioni vocali. Joni Mitchell è una regina della malinconia. Uno dei suoi album,