Mango su stoffa: la tela del paisley

Quasi tutti lo chiamano paisley, anche se non ne conoscono le origini: è quella forma ovale, quasi una goccia rovesciata o una mandorla appoggiata sulla parte più larga, utilizzata per decorare i tessuti. Nato come la stilizzazione persiana di un cipresso, finì per diventare un mango. Una storia di colonialismo, dinastie asiatiche e cibo

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i