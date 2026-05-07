Agnelli: «La musica mi ha salvato la vita ora sento l’esigenza di restituire. Sono folgorato dai giovani»

«Volevo un anno sabatico», spiega il cantante che ha appena compiuto 60 anni. «Poi mia figlia mi ha convinto a fare un giro di quei locali improbabili in cui ragazzini suonano e ho scoperto una nuova scena musicale che non immaginavo neanche lontanamente». Ora si sta dedicando a Suoni dal Futuro, un progetto triennale di promozione di una nuova generazione di musicisti e autori

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«La musica mi ha salvato la vita, letteralmente. E ora che sono in una fase della mia esistenza che definirei rinascimentale, sento emergere con sempre maggiore chiarezza l’esigenza di contribuire e restituire». Manuel Agnelli è così, mai banale, sempre diretto e sincero, esattamente come i suoi testi. In vista del traguardo dei 60 anni, tagliato a marzo, aveva deciso di fermarsi, dedicare più tempo a sé, agli affetti, gli amici, la riflessione. Ma proprio in questa parentesi della sua vita che