L’intervista

Agnelli: «La musica mi ha salvato la vita ora sento l’esigenza di restituire. Sono folgorato dai giovani»

Luca Attanasio
07 maggio 2026 • 07:00

«Volevo un anno sabatico», spiega il cantante che ha appena compiuto 60 anni. «Poi mia figlia mi ha convinto a fare un giro di quei locali improbabili in cui ragazzini suonano e ho scoperto una nuova scena musicale che non immaginavo neanche lontanamente». Ora si sta dedicando a Suoni dal Futuro, un progetto triennale di promozione di una nuova generazione di musicisti e autori

«La musica mi ha salvato la vita, letteralmente. E ora che sono in una fase della mia esistenza che definirei rinascimentale, sento emergere con sempre maggiore chiarezza l’esigenza di contribuire e restituire». Manuel Agnelli è così, mai banale, sempre diretto e sincero, esattamente come i suoi testi. In vista del traguardo dei 60 anni, tagliato a marzo, aveva deciso di fermarsi, dedicare più tempo a sé, agli affetti, gli amici, la riflessione. Ma proprio in questa parentesi della sua vita che

Per continuare a leggere questo articolo

Luca Attanasio
Luca Attanasio
Luca Attanasio

Giornalista, scrittore, collabora con La Stampa, Atlante  (Treccani), Confronti, Agenzia Fides. Esperto di fenomeni migratori, geopolitica, Paesi dell’area Mena e Africa Subsahariana; Vaticanismo. Ha pubblicato vari testi, tra gli ultimi Se questa è una donna, Robin Edizioni, 2014; Libera Resistenza, Mincione Edizioni, marzo 2017;  Il Bagaglio. Storie e numeri del fenomeno dei migranti minori non accompagnati (seconda edizione con contributo di Roberto Saviano), Albeggi Edizioni, settembre 2018. La sua pagina:lucaattanasio.com