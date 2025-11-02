dolce filologia

Piccoli brividi di piacere, quel gelato di Marcel Proust

Walter Sitiscrittore
02 novembre 2025 • 18:54

Credevo di ricordare che fossero molte, nella Recherche, le descrizioni architettoniche di complicati sorbetti. In realtà vi si parla talvolta di dove comprare i gelati migliori (da Rebattet), ma di descrizioni secondo il mio ricordo mi pare che ce ne sia solo una. Studiandoci un po’ ho scoperto che proprio queste due pagine sui gelati hanno uno statuto speciale nel libro, al punto che alcuni esegeti vi hanno visto l’unico caso di “autopastiche” in Proust

Quando per un evento milanese, organizzato da Cook e Molly Bloom, mi è stato chiesto di parlare di letteratura e cibo, ho scelto i gelati in Proust credendo di ricordare che fossero molte, nella Recherche, le descrizioni architettoniche di complicati sorbetti; in realtà vi si parla talvolta di dove comprare i gelati migliori (da Rebattet), ma di descrizioni secondo il mio ricordo mi pare che ce ne sia solo una. Sta nella Prisonnière, poco dopo il passo famoso in cui il Narratore guarda Albertine

Per continuare a leggere questo articolo

Walter Sitiscrittore

Saggista, scrittore italiano e critico letterario: dopo aver pubblicato saggi su E. Montale e S. Penna (fra gli altri), è divenuto il curatore dell’opera completa di P.P. Pasolini per la collana I Meridiani di Mondadori. Scrittore di romanzi quali Scuola di nudo (1994), Un dolore normale (1999), Troppi paradisi (2006), Il contagio (2008), Autopsia dell’ossessione (2010), Resistere non serve a niente (2012, Premio Mondello 2013 e vincitore al Premio Strega 2013), Il realismo è l'impossibile (2013), Exit strategy (2014), La voce verticale - 52 liriche per un anno (2015) e Bruciare tutto (2017); nel 2018, il pamphlet Pagare o non pagare e il romanzo Bontà (2028); La natura è innocente (2020).