Dal Far West alle quattro Repubbliche marinare, decostruire i cliché storici sui media e nei manuali

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Ci fu un tempo nel quale gli storici accedevano alla conoscenza del passato quasi in solitudine. Ne avevano il monopolio. Tutti gli altri – letterati, politici, artisti, archeologi improvvisati e avventurieri – dipendevano da ciò che usciva dai loro ateliers. Era il tempo – il 1975 - nel quale Moses I. Finley scriveva il suo Usi e abusi della storia (Einaudi 1981), dividendo il campo della conoscenza storica in due parti ben definite: il territorio degli storici e quello di chi ne abusava. A dis