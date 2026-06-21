Mari, lo Strega e le frasi su Murgia. Simonetti: «La domanda è: a chi giova?»

L’autore di Caccia allo Strega: «Nella storia del Premio sono stati continui i litigi, gli scontri e le polemiche tra scrittori». Ma oggi c’è un fattore nuovo, ovvero «l’importanza che solo ora diamo in questi termini così grandi a quello che sono gli scrittori, a quello che dicono gli scrittori»

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Da venerdì l’ottantesima edizione del più prestigioso premio letterario italiano è stata inghiottita dalle polemiche. La vicenda, ormai nota, è questa: sul van che trasporta quattro dei sei finalisti del Premio Strega 2026 – Michele Mari, Matteo Nucci, Teresa Ciabatti ed Elena Rui – il frontrunner Mari (primo della sestina con 280 voti per il romanzo edito da Einaudi, I convitati di pietra) avrebbe pronunciato una frase offensiva e misogina nei confronti della scrittrice e attivista Michela Murg