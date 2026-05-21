Come fermare «l’ascia del padrone», le fotodomande di Matthew Connors

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«Se spari a un tedesco, lui urla in tedesco. Invece… loro urlavano in russo… Come se fossero dei nostri… Eravamo tutti coperti di sangue… ci asciugavamo le mani nei capelli». E poi, quasi a mo’ di consolazione: “L’ascia è sempre lì pronta. L’ascia del padrone… sopravvive a tutto. Non bisogna dimenticarlo”». A parlare è un ex boia dell’NKVD, uno di quelli che negli anni dello stalinismo fucilava prigionieri politici su scala industriale. Matthew Connors ha trovato questa testimonianza nelle pagin