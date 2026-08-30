Maura Bloom: «La mia comicità femminista nasce per trovare risposte»

La comica napoletana, in tour con il suo spettacolo Bambolotto, racconta le origini della sua attività sui social: «Vivevo a Parigi e avevo paura di tornare la sera e ritrovarmi da sola con un gruppo di uomini sconosciuti. Mi facevano pensare che fossi pazza, la paurosa di turno. Quando ho iniziato a parlarne, mi sono sintonizzata sulla paura di tantissime altre donne come me»

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«A un comico non direbbero mai stai attento». Quella di Maura Bloom non è una lamentela, ma una constatazione. Fa satira, è una donna, e questo basta perché online le arrivino insulti e, in alcuni casi, minacce. «Già lì c’è il problema», dice. Durante gli spettacoli del suo monologo comico-satirico, Bambolotto, il clima è opposto. Chi va si riconosce nelle sue battaglie. Maura Bloom dal 2024 costruisce quello che lei stessa definisce un multiverso satirico. Un mondo popolato di bambolotti e prin