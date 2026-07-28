Memoria del nostro passato in tv: cosa resterà di Striscia la notizia?

Il futuro del tg satirico di Antonio Ricci, che lo scorso gennaio ha festeggiato 38 anni, sembra sempre più incerto. Se ormai il meccanismo di rinnovamento del programma si è inceppato, rimane un invece il valore del suo archivio
Mi si nota di più se non vengo, se vengo cancellato o se vengo e sto in prima serata? Dopo la misteriosa assenza di Striscia la notizia dal palinsesto autunnale di Canale 5, e dopo diversi rimandi e tanti punti interrogativi sulla programmazione, il futuro della trasmissione sembra sempre più incerto. La stessa cosa però era successa anche l'anno scorso, e poi a gennaio il tg satirico di Antonio Ricci è tornato per festeggiare i suoi trentotto anni con un assetto speciale da prime time. Orchestr