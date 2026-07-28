Memoria del nostro passato in tv: cosa resterà di Striscia la notizia?

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Mi si nota di più se non vengo, se vengo cancellato o se vengo e sto in prima serata? Dopo la misteriosa assenza di Striscia la notizia dal palinsesto autunnale di Canale 5, e dopo diversi rimandi e tanti punti interrogativi sulla programmazione, il futuro della trasmissione sembra sempre più incerto. La stessa cosa però era successa anche l'anno scorso, e poi a gennaio il tg satirico di Antonio Ricci è tornato per festeggiare i suoi trentotto anni con un assetto speciale da prime time. Orchestr