Di solito pensiamo che i giovani debbano possedere l’ambizione intesa come forza incontenibile che sposta in avanti le esistenze. Ma non è sempre così. Oggi osserviamo qualcosa d’altro un desiderio di relazione . Non di rapporti interpersonali: voglia di costruire una relazione autentica con la realtà

Molte questioni umane possono essere ridotte a un problema economico, e chi segue questa rubrica sa quanto mi incuriosisca l’impostazione. Eppure si tratta di una riduzione priva di senso, se è fine a sé stessa. L’economia, quando non si affianca al desiderio di costruire una visione condivisa del futuro, diventa gestione della scarsità, contabilità della paura, ripartizione dei resti.

In quest’ottica, il Festival Internazionale dell’Economia che si sta svolgendo a Torino (diretto da Tito Boeri) rappresenta una forma di ragionamento estremamente interessante anche per l’attenzione e la precisione tematica. L’argomento di quest’anno è Le nuove generazioni del mondo. Un titolo che tocca questioni interdipendenti: la crisi della natalità, l’emigrazione e l’immigrazione, la posizione precaria dei giovani nel mercato del lavoro, il disagio giovanile, lo scollamento tra le aspirazioni e le opportunità reali.

Offrirò una mia riflessione sulla questione giovanile, che oggi viene spesso affrontata soprattutto in senso pratico. Parliamo volentieri dell’istruzione, del lavoro, della difficoltà di trovarlo, del fatto che le professioni più richieste siano anche quelle meno desiderate, della tecnologia che di continuo crea e distrugge opportunità. Ma in verità la questione è molto più estesa e non solo pratica.

Aspirazioni e realtà

Oggi i giovani fanno esperienza di una frattura sottile e profonda: la sensazione che le proprie aspirazioni non coincidano con quanto il mondo chiede, non solo in termini tangibili o di domanda lavorativa. C’è qualcosa che stride fra i sogni e la forma stessa che il mondo assume via via. Una dissociazione. Nelle società industrializzate la giovinezza è considerata una metafora del desiderio: energia, forza, rapidità di movimento, appetito. Questa metafora, che mi ha sempre incuriosito perché spesso è un’immagine appiccicata che tiene poco conto del materiale sottostante, oggi appare come una bolla scoppiata.

Di solito pensiamo che i giovani debbano possedere l’ambizione intesa come forza incontenibile che sposta in avanti le esistenze. Ma non è sempre così, e per varie ragioni oggi osserviamo meno questa ambizione, soprattutto se guardiamo dietro le apparenze. Osserviamo però – prepotente – qualcosa d’altro, qualcosa che io trovo sia interessante: non l’ambizione, ma un desiderio di relazione. Non sto parlando di rapporti interpersonali, parlo della voglia di costruire una relazione autentica con la realtà.

La domanda sottostante a questa voglia è: cosa significa essere autenticamente presenti nella realtà? Esiste un modo di sentirmi reale nel mondo? Non si tratta di un mero desiderio da soddisfare, di un obiettivo da raggiungere, di una lista di cose da fare per “vincere nella vita”. Si tratta di una tensione verso un'esperienza di senso che coinvolga il sé e la realtà in un legame non illusorio, non filtrato, non mediato. I giovani — al di là dell’apparente disincanto — cercano, talvolta inconsapevolmente, un luogo dove essere in rapporto con ciò che esiste: con le cose, con i corpi, con la storia, con il tempo. Non un possesso, ma una relazione di verità.

Inospitale

Questo bisogno però si scontra con un ambiente vitale smaterializzato in certi punti, sfuggente in altri, disumano in altri ancora. Un ambiente anche proprio indifferente. Ci sei, non ci sei: interessa a qualcuno? Cambia qualcosa? Il disagio in questo senso nasce dalla sensazione che tutto si muova troppo in fretta (o troppo di traverso) per essere abitato.

Il mondo si fa inospitale in vari sensi fisici e mentali. Avere un posto nel mondo però è un bisogno fondamentale. Avere uno spazio che occupiamo, con rispetto, per esistere pacificamente. Un luogo con caratteristiche di abitabilità. La società chiede efficienza, flessibilità, adattamento. Ma chiede anche disponibilità ad accettare livelli supremi di incertezza esistenziale. A fronte di questa indeterminatezza, i giovani cercano significato, spazio, autenticità. Lo scarto è notevole. Ed è molto difficile, secondo me, vederci dell’apatia.

Dietro la discontinuità dei percorsi o l’insofferenza verso modelli prestabiliti, nei giovani non c’è per forza rassegnazione, ma un’indagine esistenziale diversa: meno spettacolare, eppure tenace. Essere autenticamente presenti nel mondo mi sembra un bel progetto, significa abitare il tempo, riconoscersi nella materia delle cose, non sentirsi ospiti precari in un sistema opaco. Per questo, forse, il compito del sistema non è quello di fornire risposte immediate, ma di creare le condizioni perché la domanda “Come posso abitare il mondo in modo autentico?” trovi lo spazio necessario.

