Meno Vannacci, più Jannacci: dall’Odissea fino ai rapper

Un massacro dark. Una tristezza. Anche l’Ulisse di Nolan, in fondo, è epica di mezza età: Calipso è una milf, Penelope una moglie che ha perso la pazienza, Telemaco un inetto che aspetta i superpoteri di Spiderman, Zendaya un’Atena annoiata che aspetta che i grandi attori si levino di torno

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Giovanni Robertini: Da dove iniziare? Dall’inizio forse: «A war, a man, a trick». È l’incipit dell’Odissea di Nolan, interpretato dal bardo superstar Travis Scott. Il regista dice di aver scelto il rapper per il legame tra la poesia orale dell’antica Grecia e il rap contemporaneo: trapper come nuovi aedi, bella trovata, ma devo dire che l’idea di dare autorevolezza alle rime che ascoltano i nostri figli non mi dispiace. Del resto ci siamo dovuti sorbire la Divina Commedia di Benigni, siamo vacci