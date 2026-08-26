Metti una serie in sottofondo. La tv per chi guarda il cellulare

Vi sembra che ultimamente i personaggi che vedete sullo schermo spieghino troppo quello che fanno? È perché gli spettatori sono concentrati su un altro schermo, più piccolo: benvenuti nell’epoca dei second screen show

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C’è un sentimento troppo spesso sottaciuto, quella rabbia sottile che si fa strada e si impadronisce di te quando stai guardando un film o una serie e improvvisamente uno degli attori spiega esattamente quello che sta facendo, mentre lo sta facendo. È un fenomeno sempre più diffuso, al punto che certi prodotti d’intrattenimento – pensiamo ai vari Off Campus o Heated Rivalry, ma anche prodotti che hanno un altro target di pubblico – sembrano essere scritti per adeguarsi alla nostra soglia dell’at