L’Amazzonia di Saxer: «La giungla è travolta dal modello capitalista»

Cineasta, scrittrice e ricercatrice, ha raccontato la terra in cui è nata in Mariri. L’Amazzonia dentro (Rizzoli). «Serve preservare i luoghi dove uomo e natura parlavano la stessa lingua. Purtroppo la sete di denaro favorisce la deforestazione»

true false

«Per me, l’Amazzonia non è mai stata solo un luogo: è un odore che ti resta addosso, è quell’aria umida e appiccicosa che avvolge come l’abbraccio di una madre. Una memoria che riaffiora anche quando credi di averla dimenticata». Così Micaela Saxer, cineasta, scrittrice e ricercatrice, descrive la terra in cui è nata. A Iquitos, in Perù, durante le riprese del film Fitzcarraldo, sbocciò l’amore tra il padre produttore cinematografico svizzero-tedesco e la madre indigena amazzonica. Però, quando