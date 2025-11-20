Michel Franco: «Frustrazioni di un ballerino. I Dreams dei miei migranti»

Esce il 20 novembre Dreams, l’ultimo film del regista messicano. Un’opera che esplora con gelida precisione, la passione velenosa tra una ricca mecenate di San Francisco (Jessica Chastain) e un giovane ballerino messicano (Isaac Hernandez), emigrato clandestinamente. Un amore intriso di desiderio, dipendenza e interesse che non riesce a superare le barriere invisibili di classe, razza e nazionalità tra i due amanti

Denaro, sesso, razzismo, ipocrisia e potere sono gli ingredienti di Dreams, radiografia di un sogno infranto firmata dal beniamino dei festival internazionali Michel Franco. Presentato in concorso all’ultima Berlinale, il nono film del regista messicano esplora con gelida precisione, inquadrature fisse e tagli netti, la passione velenosa tra una ricca mecenate di San Francisco (Jessica Chastain, che dopo Memory torna a collaborare con il regista) e un giovane ballerino messicano (Isaac Hernandez