Michela Zucca: «Quando le donne vanno via la montagna muore socialmente. Ma la loro è una fuga culturale»

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La montagna come luogo di resistenza, di sapere antico e di conflitto sommerso. E le donne come suo asse nascosto, motore silenzioso di economie, relazioni e trasformazioni sociali. Michela Zucca, antropologa e storica, fondatrice oggi dell’associazione Sherwood e un tempo della Rete delle donne della montagna, da anni studia il rapporto tra genere, comunità marginali e sviluppo sostenibile, soprattutto nell’arco alpino, con un’attenzione al ruolo dell’immaginario. Dalle sue ricerche sul campo e