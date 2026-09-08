L’intervista

Mihail Chemiakin: «Fui rinchiuso in un centro del KGB. La prima mostra? A degli studenti di medicina come caso clinico»

Angela Maderna
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08 settembre 2026 • 07:00

L’artista ha subito trattamenti psichiatrici in Russia ed è stato costretto a scegliere l’esilio. «Partii per la Francia il giorno di Natale, con 50 dollari in tasca, accompagnato dal mio cane Charlie» racconta. Il documentario sulla sua vita, realizzato da Anatoly Balchev, viene presentato il 9 settembre a Venezia

Mihail Chemiakin, artista classe 1943, agli esordi della sua carriera negli anni Sessanta ha rifiutato il realismo socialista, scegliendo di non adattare la propria ricerca artistica ai dettami del regime e divenendo uno dei protagonisti dell’arte non conformista sovietica. Per via della sua pratica ha subito trattamenti psichiatrici e, nel 1971, è stato costretto a scegliere l’esilio. L’artista, che ha successivamente lavorato in Francia e negli Stati Uniti, non si è limitato a praticare pittur

Angela Maderna
Angela Maderna
Angela Maderna

Critica e storica dell’arte, nata a Lecco nel 1984. È autrice del libro "L’altra metà dell’avanguardia quarant’anni dopo" (Postmediabooks, 2020) e coautrice di "Arte Pubblica | Milano" (Postmediabooks, 2022).