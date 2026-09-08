Mihail Chemiakin: «Fui rinchiuso in un centro del KGB. La prima mostra? A degli studenti di medicina come caso clinico»

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Mihail Chemiakin, artista classe 1943, agli esordi della sua carriera negli anni Sessanta ha rifiutato il realismo socialista, scegliendo di non adattare la propria ricerca artistica ai dettami del regime e divenendo uno dei protagonisti dell’arte non conformista sovietica. Per via della sua pratica ha subito trattamenti psichiatrici e, nel 1971, è stato costretto a scegliere l’esilio. L’artista, che ha successivamente lavorato in Francia e negli Stati Uniti, non si è limitato a praticare pittur