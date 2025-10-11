I millennial e le loro pentole, il benessere si trova ai saldi

L’ossessione per le cose che suggeriscono un equilibrio tra solidità economica e stabilità psichica. Un tempo il mattone era l’unico investimento sensato, oggi lo sono anche gli utensili della cucina

A volte le stelle si allineano, a me si allineano solo le padelle. Questa settimana, con una bizzarra simmetria che mi ha portato a interrogarmi sul cosmo e le forze del soprannaturale che regolano la mia vita, tutto mi parlava di Le Creuset, il marchio di pentole in ghisa con la promessa dell’eternità, iconiche casseruole colorate e pesantissime di recente diventate oggetto del desiderio per noi poveracci con ambizioni borghesi. Prima di tutto è uscito un bel profilo di Vincenzo Latronico sul N