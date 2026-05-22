Le bistecche di Minneapolis contro gli agenti dell’Ice

La città del Minnesota è orgogliosa dei suoi ristoranti. Non solo perché stanno per entrare nel circuito Michelin, ma soprattutto perché hanno resistito strenuamente contro l’invasione degli uomini mascherati mandati da Trump. In tutto questo, c’è un piatto iconico downtown che è ci fa sprofondare in un film degli anni quaranta
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di cosa significa mangiare e cucinare con disabilità, neurodivergenze e corpi non conformi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newslett