Modificare i disciplinari. La crisi climatica cambia le regole del vino

Il cambiamento climatico costringe a rivedere anche le regole che definiscono i vini: l’area di produzione e i vitigni ammessi si basano sul clima del passato e devono essere adattati a un contesto diverso. Il “pacchetto vino” della Commissione europea e i nuovi disciplinari, dal Chianti alla Francia alle isole Baleari

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo della crisi del mondo del vino e delle evoluzioni nel settore, tra wine pairing con il gelato, eccezioni portoghesi e calici in Ucraina. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli alt