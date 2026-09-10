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Modificare i disciplinari. La crisi climatica cambia le regole del vino

Vitalba Azzollinigiurista
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10 settembre 2026 • 11:30

Il cambiamento climatico costringe a rivedere anche le regole che definiscono i vini: l’area di produzione e i vitigni ammessi si basano sul clima del passato e devono essere adattati a un contesto diverso. Il “pacchetto vino” della Commissione europea e i nuovi disciplinari, dal Chianti alla Francia alle isole Baleari

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo della crisi del mondo del vino e delle evoluzioni nel settore, tra wine pairing con il gelato, eccezioni portoghesi e calici in Ucraina. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli alt

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.