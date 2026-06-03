Mondi possibili per tempi duri. Dentro Il buon male di Schweblin

In questa raccolta di racconti da poco pubblicata da Einaudi la scrittrice argentina torna ad avvinghiarci con i tentacoli della sua peculiare inquietudine. Sono storie che ci dicono che i confini tra le cose della realtà e le cose che invece non appartengono alla realtà per come siamo abituati a definirla, sono permeabili, quasi non esistono