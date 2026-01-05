La giornalista ormai è cult

Fenomenologia di Monica Setta, la nostra “villain” preferita

Alice Valeria Oliveri
05 gennaio 2026 • 07:00

La spontaneità con cui maneggia temi scivolosi la rende un manifesto della contro-empatia da salotto. Con la sua fermezza impassibile, dall’essere protagonista in tv è diventata anche un meme sui social

C’è una ragione se Disney ha un franchise dedicato solo ai suoi antagonisti, che non sono maranza o altre creature partorite del perbenismo allarmista dei nostri giornali ma i cosiddetti “Villains”. Hanno un loro logo, i loro spin-off e delle sottocategorie, come quella delle Disney’s Divas of Darkness: Crudelia Demon, Ursula, Malefica, personaggi carismatici quanto la controparte che canta con gli uccellini, o forse anche di più. La ragione per cui ci appassioniamo alle dive dell’oscurità, pers

Scrittrice