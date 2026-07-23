Mordo dunque gusto: la centralità del cibo, prima e dopo ogni moda

Occuparsi di gastronomia è diventato di moda, tanto che si parla di gastromania. Ma questa tendenza non ha accresciuto la comprensione della sua importanza per la vita: per una gastronomia della consapevolezza bisogna sottrarre il cibo all’appiattimento massmediatico, al presupposto classista e alla pura teorizzazione accademica

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i