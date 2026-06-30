La morte dell’eroismo e le bombe atomiche, il realismo politico nell’era nucleare

Niebuhr scriveva, nel 1945, che molti avevano posto la decisione degli Stati Uniti, di utilizzare l’arma nucleare, sullo stesso piano di quanto avevano compiuto i nazisti a Rotterdam o a Varsavia. La guerra nucleare, commentava Morgenthau, potrà causare la fine del genere umano, e annullare dunque il valore che attribuiamo alla storia e alla società

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Nel 1945, a pochi mesi dai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, il teologo Reinhold Niebuhr e il politologo Hans J. Morgenthau intervennero su Christianity and Society e su Commentary, affrontando il tema del rapporto tra etica e politica nell’era nucleare. Tornarono poi a scrivere sullo stesso tema fino al 1961 e, nel 1967, ne discussero con Richard Hudson, direttore della rivista War/Peace Report. Gli articoli e la trascrizione del loro dialogo, disponibili adesso in italiano, sono r