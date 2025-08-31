In concorso a Venezia l’ambizioso adattamento del romanzo di Giuliano da Empoli pubblicato nel 2022 da Mondadori e da Gallimard in Francia. Il film di Assayas è una cronaca di un regno funesto. Fuori concorso Il maestro, commovente romanzo di formazione scritto con sottigliezza dal regista, Andrea di Stefano, insieme insieme a Ludovica Rampoldi

Dopo la parentesi autobiografica di Hors du temps (Berlinale 2024) in cui Olivier Assayas rivisitava i mesi di lockdown passati nella casa di famiglia in Normandia insieme al fratello, le rispettive compagne e i fantasmi del passato, il regista francese abbandona le atmosfere bucoliche della campagna per catapultarci nei gelidi meandri del potere della Russia post sovietica.

In concorso a Venezia 82 Il mago del Cremlino è l’ambizioso adattamento del romanzo di Giuliano da Empoli (ex consigliere politico di Matteo Renzi) pubblicato nel 2022 da Mondadori e da Gallimard in Francia dove ha vinto il Gran Premio dell’Académie française.

Girato in un inglese perfetto (a parte alcuni momenti di repertorio parlati in russo e qualche attore che ne azzarda l’accento), il film stra-scritto insieme a Emmanuel Carrère racconta la traiettoria di Vadim Baranov (un mormorante Paul Dano), nome fittizio di Vladislav Surkov, storico consigliere di Vladimir Putin per vent'anni, misteriosamente scomparso nel 2020.

Siamo nel profondo della campagna moscovita, in una villa alla Cechov, per una giornata di confessioni con un giornalista americano incontrato in rete (Jeffrey Wright). Per Baranov, ex-artista d’avanguardia e produttore di reality show, il destino dei russi è quello di essere governati dai discendenti di Ivan il Terribile, e grazie all’oligarca Boris Berezovsky, che sotto Eltsin aveva assunto il controllo della televisione di stato, incontra l’uomo del futuro: il capo del Fsb (ex-Kgb) «un biondo pallido dai lineamenti sbiaditi».

Da grande burattinaio, Baranov capisce che i russi hanno bisogno di un padre perché, come canta Sting nella canzone Russians, anche loro sono umani e vulnerabili e quindi desiderano la «verticalità», cioè l’autorità. Chi meglio di Putin (magistralmente interpretato da un Jude Law a rischio Tale e quale show) può saziare la loro crescente nostalgia di Stalin? Boris Eltsin è moribondo e a metà degli anni ‘90 i sondaggi sono chiari: il popolo russo vuole un nuovo “uomo d’acciaio”. Non rimarranno delusi.

Grazie a Baranov, Putin si trasforma, cresce, diventa “lo zar”, allontana gli oligarchi per riprendere il controllo delle ricchezze del paese, galvanizza il popolo promettendo di porre fine alla disintegrazione della Russia e alla condiscendenza americana. La perdita della Crimea, sede della flotta militare russa, e la “rivoluzione arancione” in Ucraina sono inaccettabili perché minacciano, per contagio, il suo stesso potere.

In I Fratelli Karamazov Dostoevskij racconta che esistono tre fonti di potere: l'autorità, il mistero e il miracolo. Quando Vladimir Putin sale al potere nel 1999, ha l'autorità. È stato nominato da Eltsin in modo tale da essere legittimo. Ha il mistero, perché non è un uomo politico, ha fatto carriera nei servizi di sicurezza. Il miracolo arriva con le bombe attribuite ai terroristi ceceni nel settembre 1999, che fanno crollare le torri di Mosca (oltre 200 morti) provocando il panico tra i moscoviti e Vladimir Putin risponde all’attacco con una brutalità inaudita che adotterà dalla Cecenia in poi fino all’attuale invasione dell’Ucraina.

Un regno funesto

Lungo più di due ore e mezza, Il mago del Cremlino è una cronaca di un regno funesto che cerca di smontare gli ingranaggi dell’implacabile potere dello “zar” Vladimir Putin. Dalla guerra in Cecenia, all’incidente del sottomarino nucleare Kursk nel 2000 passando per i preparativi per le Olimpiadi di Sochi, il film, girato in Lettonia, rimette nel contesto le azioni del regime di Putin ma lascia poco spazio allo spettatore tramortito dall’ingombrante voce off dello spin doctor Baranov e dai dialoghi “cronistoria” troppo conditi da grandi affermazioni.

La recitazione in inglese per ovvi motivi produttivi di distribuzione internazionale non aiuta la famosa sospensione dell’incredulità, e le motivazioni psicologiche dei personaggi affamati di potere si fermano alla superficie, peccato perché il racconto sulla carta è più che appassionante e il grande talento di Olivier Assayas è flagrante quando racconta la Russia punk anni ‘90 assetata di libertà, un mondo nuovo che flirta con il caos che il regista illumina con una figura femminile libera e inafferrabile: Ksenia (magnifica Alicia Vikander) l’unico personaggio che sfugge al controllo del mago del Cremlino e che incarna la possibilità di fuga dall'influenza del potere e dal dominio politico.

Dal mago al maestro

Dopo il mago ci voleva anche Il maestro, fuori concorso a Venezia, anche se scommetto che sarebbe piaciuto a un presidente della giuria umanista come Alexander Payne. Andrea di Stefano, l’ex Principe di Homburg di Marco Bellocchio (1996) fa uno “smash” con il suo quarto film da regista e conferma il talento di un autore a cui stava stretta la recitazione.

Siamo in una torrida estate alla fine anni Ottanta e il tredicenne Felice (bravissimo Tiziano Menichelli) non lo è veramente, di fatto. È un talento ancora acerbo del tennis con una pressione enorme sulle spalle, quella di un padre (Giovanni Ludeno) che ha investito tutto su di lui e che dopo anni di allenamenti rigorosi decide che il ragazzino è pronto per i tornei nazionali. Per prepararlo, il padre lo affida a Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), ex tennista con un ottavo di finale al Foro Italico, sbandierato come un trofeo.

Puzzle di generi, Il maestro parte come una commedia e diventa un road movie sulla costa Italiana con due protagonisti agli antipodi che tra scontri e complicità si trascinano nella finzione fino a quando dovranno fare i conti con le loro fragilità e le loro paure. Viaggiando sui binari della grande commedia all’italiana (ogni riferimento a Il Sorpasso di Dino Tisi è puramente casuale) o di capolavori come Qualcosa di travolgente del compianto Jonathan Demme.

Il maestro è un commovente romanzo di formazione scritto con sottigliezza dal regista insieme a Ludovica Rampoldi che ha il pregio di sorprendere e di toccare il cuore senza furbizie offrendo a un gigantesco Pierfrancesco Favino, piacione, fragile e disilluso, un ruolo memorabile che si potrebbe riassumere semplicemente con il titolo del film di Bernardo Bertolucci, La tragedia di un uomo ridicolo.

© Riproduzione riservata