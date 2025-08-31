In concorso a Venezia l’ambizioso adattamento del romanzo di Giuliano da Empoli pubblicato nel 2022 da Mondadori e da Gallimard in Francia. Il film di Assayas è una cronaca di un regno funesto. Fuori concorso Il maestro, commovente romanzo di formazione scritto con sottigliezza dal regista, Andrea di Stefano, insieme insieme a Ludovica Rampoldi
L’uomo nell’ombra che ha “creato” Putin. Il Mago del Cremlino travolge il pubblico
31 agosto 2025 • 20:33Aggiornato, 31 agosto 2025 • 20:46
In concorso a Venezia l’ambizioso adattamento del romanzo di Giuliano da Empoli pubblicato nel 2022 da Mondadori e da Gallimard in Francia. Il film di Assayas è una cronaca di un regno funesto. Fuori concorso Il maestro, commovente romanzo di formazione scritto con sottigliezza dal regista, Andrea di Stefano, insieme insieme a Ludovica Rampoldi