Jorge Martin (Pramac racing) ha conquistato il titolo di MotoGp 2024. Il pilota spagnolo ha raggiunto l’obiettivo grazie al terzo posto ottenuto sul circuito di Barcellona nell’ultimo Gran premio valido per il mondiale.

La gara è stata vinta da Pecco Bagnaia (Ducati), che ha dominato e sperato fino all’ultimo nel clamoroso sorpasso in classifica. Ma il vantaggio del rivale alla partenza (19 punti) era un margine troppo sicuro: per Martin è stata sufficiente una gestione senza rischi. In seconda posizione, alle spalle del pilota italiano, si è piazzato Marc Marquez (Gresini) che termina comunque un buon mondiale. A completare il podio, appunto, Martin. Quarto posto per l’altra Gresini di Alex Marquez, a seguire Aleix Espargarò (Aprilia) e Brad Binder (Ktm).

L’emozione di Martin

Nessuna sorpresa clamorosa, quindi. Per il pilota della Pramac è un sogno che si realizza grazie alla tenacia. «È fantastico, sono sotto choc. Questo successo è per la mia famiglia, la mia gente, tutti quelli che mi hanno supportato. E per Valencia», ha commentato a caldo Martin, visibilmente emozionato. E il neo-campione di MotoGp ha ammesso: «Negli ultimi giri quasi non riuscivo a gridare, continuavo a piangere. Adesso la pressione è finita, godiamoci questo momento».

La classifica finale di MotoGp

L’amarezza di Bagnaia è quella di non aver centrato di nuovo il titolo nonostante abbia vinto 11 gran premi su 20. La maggiore regolarità dell’avversario è stata premiata.

La classifica finale ha quindi visto al primo posto Martin con 509 punti, davanti a Bagnaia con 498 punti. Nettamente più staccati Marc Marquez, a quota 398, Enea Bastianini (Ducati), a 386, quindi Brad Binder a 217 e Pedro Acosta (Red Bull) a 215.

