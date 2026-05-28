Motta: «La mia generazione ha condiviso la solitudine. Le piazze piene di ventenni per la Palestina danno coraggio»

Il cantautore in tour per il decennale dell’album La fine dei vent’anni, suonerà a Roma durante Spring Attitude. Due giorni di festival con ospiti come Nu Genea, Tony Pitoni, Lamante, OkGiorgio, Emma Nolde, Nathy Pelusko, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U. «Lo dico spesso: siamo passati dal sognare uno stage a sentirsi vecchi in un attimo. Abbiamo vissuto una precarietà anche lavorativa. Però credo anche che siamo stati gli ultimi a essere cresciuti con l’idea di dover faticare per trovare un’indipendenza»

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«Sono finito nel calderone indie per sbaglio, associato a colleghi che facevano cose molto differenti da me. Ma forse è stata una fortuna anche quella». Polistrumentista e cantautore toscano, adottato ormai da Roma, Motta è in tour per festeggiare il decennale de La fine dei Vent’anni (Sugar Music), il suo primo album da solista, dopo gli anni con i Criminal Joker. Prodotto da Riccardo Senigallia, gli è valso il Premio Tenco ed è diventato inno generazionale. «Avevo trovato un modo per essere si