Un secolo fa, durante l’anno santo del 1925, un milione di persone arrivarono a visitare l’Esposizione missionaria vaticana. È da lì che nasce quello che oggi è il museo etnologico Anima mundi: una storia che si intreccia anche con il cambiamento del clima culturale e il mutato approccio all’idea di missione

Ha fatto notizia il milione di partecipanti al giubileo dei giovani. Ma già un secolo fa, durante l’anno santo del 1925, arrivarono a un milione i visitatori della grandiosa Esposizione missionaria vaticana, attrattiva principale di quell’anno santo. Inaugurata pochi giorni prima dell’inizio del giubileo, il 21 dicembre 1924, venne chiusa dal papa in persona il 6 gennaio 1926, poco dopo la sua conclusione. Quel giorno Pio XI – il papa erudito ed energico che l’aveva voluta – ne sottolineò il successo, che aveva superato ogni aspettativa: omnium expectationem exitus superavit, scandì parlando in latino.

In Vaticano, che ancora non era uno stato, furono esposti ben centomila oggetti. Per sistemarli vennero allestiti 26 padiglioni: in ambienti dei musei, nel cortile della Pigna – dove, davanti all’enorme pigna romana di età imperiale cantata da Dante spicca oggi una grande sfera di Arnaldo Pomodoro (insieme a un bistrot) – e negli adiacenti giardini.

Le visite dei papi

A scrivere tempestivamente dell’esposizione furono due futuri successori di papa Ratti. Sul primo numero del 1925 della rivista Studium la descrisse infatti Angelo Roncalli (poi Giovanni XXIII), che la presentò come «una evidente e parlante riproduzione in piccolo di ciò che la Chiesa Cattolica ha fatto, e continua più che mai a fare, per la diffusione ed il trionfo del Regno di Cristo».

Tra i primissimi visitatori vi fu Giovanni Battista Montini, che ne scrisse ai familiari il 21 dicembre 1924. «Ieri ho visitato di straforo l’Esposizione missionaria, che oggi si inaugura: vi sono cose molto belle e curiose ma la più interessante, e al cui confronto ogni oggetto è quel che è, un’inezia, mi sembra l’indice d’un lavoro immenso, assurdo, eroico, vorrei dire sprecato con la fede più umile e più superba di portare la verità e la vita quasi per obbedire al diritto dei popoli barbari e pagani, sotto la spinta d’una incoercibile e sempre vitale forza di Spirito Santo. È in complesso più edificante che divertente, almeno per chi conosce un po’ i musei etnografici».

Nella lettera del futuro Paolo VI si accenna all’aspetto scientifico dell’iniziativa voluta da papa Ratti: l’interesse etnografico, etnologico, accanto alla prevalente dimensione di fede. Per questo motivo la madre del giovane Riccardo Lombardi – che si farà gesuita e durante la Guerra Fredda sarà soprannominato «il microfono di Dio» per le sue infiammate trasmissioni radiofoniche – spinge il figlio a visitare la mostra missionaria, «una specie di vaccino per rendere i cattolici degni del nome», ha scritto Giancarlo Zizola.

Dalle reliquie al museo

Più in generale, il contesto dell’esposizione vaticana e del suo sviluppo è quello epocale del passaggio «dalle reliquie al museo» ricostruito da Lucetta Scaraffia per La storia dei giubilei, l’indispensabile opera collettiva in quattro volumi pubblicata tra il 1997 e il 2000. Dopo oltre un secolo di letteratura, inaugurata da Chateaubriand, e di propaganda cattolica della vivace espansione missionaria in età moderna, in uno dei più recenti ordini religiosi sorti per le missioni – la Società del Verbo divino, fondata nel 1875 – vengono condotti anche rigorosi studi etnologici e di storia delle religioni.

Nel 1919, a imprimere una svolta alle missioni, sciogliendo il legame con il colonialismo delle potenze europee, è l’enciclica Maximum illud di Benedetto XV. Proprio il successo dell’esposizione missionaria spinge papa Ratti a istituire, il 12 novembre 1926, un Museo etnologico vaticano. Una commissione scientifica presieduta dal verbita tedesco Wilhelm Schmidt – autore di una monumentale opera in dodici volumi sull’«origine dell’idea di Dio» (Der Ursprung des Gottesidee, 1912-1955) dove sostiene la teoria di un monoteismo originario (Urmonotheismus) – sceglie 40mila oggetti tra i centomila in mostra, e il 21 dicembre 1927, a tre anni esatti dall’apertura della mostra, il museo viene inaugurato nel palazzo del Laterano.

Bisogna però aspettare la firma dei patti tra Italia e Santa sede che pongono fine alla «questione romana» perché il papa visiti il suo nuovo museo, fortemente voluto. È il 20 dicembre 1929, e sta per concludersi l’anno santo straordinario indetto da Pio XI per il suo giubileo sacerdotale, quando il papa mette finalmente piede nella sua cattedrale per celebrare messa: è la prima uscita di un pontefice dal Vaticano dopo quasi un sessantennio di autoreclusione.

La dimensione missionaria viene sempre più affiancata da quella scientifica. Non è dunque un caso che i primi tre direttori del museo etnologico siano etnologi verbiti. Dopo padre Schmidt, arrivano Michael Schulien, anch’egli tedesco, e poi il polacco Joseph Penkowski, che tra il 1995 e il 1996 è anche reggente dei Musei vaticani, prima di ritirarsi per un’incipiente cecità. Dal 1937 al 1975 viene pure pubblicata una quarantina di volumi della rivista Annales Lateranenses, alla quale collaborano specialisti come Edward Evans-Pritchard e Vinigi Grottanelli.

Il cambiamento

Nel 1962 papa Roncalli decide che sarà il palazzo del Laterano la nuova sede del vicariato di Roma. Inizia così per le raccolte etnologiche un periodo molto tormentato. Il museo deve chiudere e nel 1963 i suoi oggetti, imballati e portati nel palazzo di San Calisto, restano inaccessibili per dieci anni. Trasferito in Vaticano, il museo riapre progressivamente dal 1973, ma chiude di nuovo dal 1997 al 2009.

Tra le cause, il pericolo di deterioramento degli oggetti esposti, ma è soprattutto il clima culturale a essere radicalmente cambiato. Da molte parti, anche in ambito cattolico, le missioni vengono considerate espressioni di supremazia eurocentrica e sono messi sotto accusa i musei etnologici. Devono far fronte a richieste di restituzioni e trasformarsi. Come documenterà, tra il 2012 e il 2024, una decina di pubblicazioni sul museo vaticano e sulle mostre che lo propagandano: a Dresda, Canberra, Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e Pechino.

Sintomatica è l’evoluzione dei due cataloghi principali (Edizioni Musei Vaticani), entrambi magnificamente illustrati. Se infatti nel 2012 Ethnos descrive ancora le «collezioni etnologiche» vaticane in italiano, nel 2024 sono i popoli del mondo, l’arte e le culture presenti nei musei a figurare, in inglese, nel sintetico Anima mundi, canto del cigno di Nicola Mapelli, il religioso del Pontificio istituto missioni estere che dal 2009 ne è stato curatore per un quindicennio, ora sostituito da Nadia Fiussello, specialista dell’Estremo oriente.

La stessa espressione «anima del mondo» è stata scelta per rinominare le importanti raccolte vaticane. Certo suggestiva, la scelta accantona però il nodo delle missioni da cui il museo è nato un secolo fa, come avevano visto Roncalli e Montini. E dimentica l’enorme fortuna, rilanciata dall’ultimo concilio, della Lettera a Diogneto, un testo anonimo del II secolo secondo il quale sono i cristiani a rappresentare «nel mondo ciò che l’anima è nel corpo».

