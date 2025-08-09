Un secolo fa, durante l’anno santo del 1925, un milione di persone arrivarono a visitare l’Esposizione missionaria vaticana. È da lì che nasce quello che oggi è il museo etnologico Anima mundi: una storia che si intreccia anche con il cambiamento del clima culturale e il mutato approccio all’idea di missione
Nel museo etnologico vaticano, l’anima del mondo e la missione
09 agosto 2025 • 18:26
