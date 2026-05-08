Musica, rumore e rivelazioni: ecco i padiglioni che toccano le note più sorprendenti

Il più riuscito per la seconda volta di fila è quello della Santa Sede, incentrato sulla benedettina Ildegarda di Bingen, mentre il Belgio ha presentato l’esatto opposto della contemplazione monastica, con un progetto pieno di energia, fisicità e rumore. In Spagna e Serbia regna l’accumulo di immagini, altrove torna molto il tema dell’acqua (compreso nel chiacchieratissimo padiglione austriaco). Quella del padiglione russo grande performance, ma solo mediatica