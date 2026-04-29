L’attrice Nadia Melliti: «Penso che il “female gaze” sia molto importante»

Miglior attrice a Cannes 2025 per l’interpretazione in La più piccola, il film è ora nelle sale italiane: una storia di formazione di una ragazza musulmana, che intreccia fede, crescita ed identità queer. «Interpreto un personaggio che parla a tante persone, che si riconoscono nella rappresentazione di una comunità quasi fantasma»
Dal 23 aprile nelle sale italiane con Fandango, La più piccola è il racconto di formazione di una ragazza musulmana tra fede, identità e crescita. Raramente la rappresentazione delle donne lesbiche è stata in grado, come in questo film, di sfuggire allo sguardo voyeuristico e sessualizzante. Eppure in Italia – e solo in Italia – è stato vietato ai minori di 14 anni. A Cannes 2025 ha ricevuto la Queer Palm e conquistato la Palma d’Oro come miglior attrice grazie alla sua protagonista, Nadia Melli