Cultura

L’attrice Nadia Melliti: «Penso che il “female gaze” sia molto importante»

Pietro TuranoVicepresidente Arcigay Roma
29 aprile 2026 • 18:38

Miglior attrice a Cannes 2025 per l’interpretazione in La più piccola, il film è ora nelle sale italiane: una storia di formazione di una ragazza musulmana, che intreccia fede, crescita ed identità queer. «Interpreto un personaggio che parla a tante persone, che si riconoscono nella rappresentazione di una comunità quasi fantasma»

Dal 23 aprile nelle sale italiane con Fandango, La più piccola è il racconto di formazione di una ragazza musulmana tra fede, identità e crescita. Raramente la rappresentazione delle donne lesbiche è stata in grado, come in questo film, di sfuggire allo sguardo voyeuristico e sessualizzante. Eppure in Italia – e solo in Italia – è stato vietato ai minori di 14 anni. A Cannes 2025 ha ricevuto la Queer Palm e conquistato la Palma d’Oro come miglior attrice grazie alla sua protagonista, Nadia Melli

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Pietro Turano
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Pietro TuranoVicepresidente Arcigay Roma

Pietro Turano è attore, autore e attivista LGBTQIA+, nato a Roma nel 1997. Ha interpretato Filippo Sava nel cast di "SKAM Italia" su Netflix ed è autore nonché voce del Podcast "Eclissi" e del format teatrale "Eclissi Talk". Parallelamente alla carriera di attore e autore, Pietro è un attivista impegnato per i diritti delle persone LGBTQIA+ in qualità di Vice Presidente di Arcigay Roma e consigliere nazionale di Arcigav. Inoltre è parte dello Staff di Lazio Pride ed è stato Portavoce di Gay Center / Gay Help Line. Dal 2021 ha collaborato con testate nazionali come La Repubblica e L'Espresso, scrivendo di diritti e cultura, mentre dal 2024 è curatore del festival FR*CINEMA di Roma. Ha ricevuto il Premio CIDU per i diritti umani dal gruppo interministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.