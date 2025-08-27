Il film ha oscurato per qualche ora la discussione sugli appelli degli artisti contro Israele. Mette in scena un presidente della Repubblica alle prese con un dilemma giuridico e morale. Ma è anche una storia di amore e malinconia
Nella Venezia delle polemiche Sorrentino concede “La grazia”
27 agosto 2025 • 20:44Aggiornato, 27 agosto 2025 • 21:05
