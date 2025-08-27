Il film ha oscurato per qualche ora la discussione sugli appelli degli artisti contro Israele. Mette in scena un presidente della Repubblica alle prese con un dilemma giuridico e morale. Ma è anche una storia di amore e malinconia

L’attesa è finita, ci voleva il magnifico La grazia di Paolo Sorrentino a dissipare, per qualche ora ancora, le ombre delle proteste del collettivo Venice4Palestine che ha raccolto oltre 1500 firme di artisti, giornalisti, attivisti, italiani e internazionali (da Marco Bellocchio a Annie Ernaux) per i massacri in corso a Gaza. A poche ore dal primo red carpet blindato dell’82a Mostra del cinema di Venezia (a margine del quale il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha fatto riferimento alle polemiche sugli inviti all’israeliana Gal Gadot e allo scozzese Gerard Butler, dicendo che «è giusto che il mondo volga il proprio sguardo qui a Venezia per comprendere a pieno il significato di ciò che è cultura in quanto dialogo, in quanto confronto, in quanto assenza di censura e volontà di pace»), Paolo Sorrentino compie un piccolo miracolo: strappare risate, lacrime e anche degli applausi ai giornalisti ingrugniti dall’implacabile clima della laguna, dagli interminabili varchi di sicurezza e dall’alzataccia per la proiezione stampa alle 8:30.

Il film ci immerge nella vita ordinata, disciplinata, quasi esangue di Mariano De Santis, un presidente della Repubblica italiana lontanamente ispirato a Sergio Mattarella, che si avvicina alla fine del suo mandato di sette anni al Quirinale con una certa disillusione nei confronti degli uomini e della politica.

Giurista emerito, l’uomo soprannominato “cemento armato” vive circondato da sua figlia Dorotea (perfetta e commovente Anna Ferzetti ), da un colonnello “stalliere” (Orlando Cinque) a cui confida alcuni segreti intimi e dal suo più vecchio amico (Massimo Venturiello) ora ministro della Giustizia. Ma è un uomo in apnea, che non sogna più e che vive, senza lasciare trasparire le sue emozioni, nel ricordo di sua moglie Aurora, scomparsa otto anni prima e di cui non ha mai scoperto il mistero: con chi lo ha tradito quarant’anni fa?

Un film d’amore e malinconia

Anche se l’ironia e i momenti di sospensione poetica esaltati da note tecno dissonanti dei 5 Mins of Acid non mancano, La grazia è un film d’amore impregnato di malinconia in cui il regista mette da parte i virtuosismi barocchi per tornare al piacere della scrittura, dei dialoghi, a una messa in scena asciutta a servizio degli attori. La luce firmata dall’eccellente Daria D’Antonio è più naturalistica, le riprese, anche a spalla, sono più nervose e il montaggio impeccabile di Cristiano Travaglioli sublima il ritmo interno delle scene.

«Il mistero ci tiene in vita…» forse l’immaginare la vita interiore di un capo di stato ermetico ha aperto la strada a Sorrentino verso una nuova giovinezza? Un nuovo viaggio cinematografico in cui non poteva mancare, dopo sei film insieme, il genio di Toni Servillo, attore feticcio, complice e probabilmente padre sostitutivo. «Al di là della relazione di amicizia e fratellanza, del rapporto professionale e della stima reciproca che ci lega», ha detto Sorrentino, «Toni per me è una figura rassicurante sul set. È un valore aggiunto. Mi calmo quando so che lavoro con lui».

In questa nuova avventura, l’attore ci regala un personaggio da antologia che scopre il rap di Guè, fuma di nascosto o si lascia rimproverare con tenerezza da Coco Valori (straordinaria Milvia Marigliano) sua più cara amica e critica d’arte disillusa. Un presidente attanagliato dalla propria pavidità ma anche da un atroce dilemma morale: deve promulgare la legge sull’eutanasia prima di lasciare il potere? «Se non firmo sono un torturatore, se lo faccio un assassino», un dibattito che accende ancora il paese da quando governo di Giorgia Meloni ha aperto la porta alla depenalizzazione del suicidio assistito.

La questione morale dell’eutanasia nasce da uno spunto di cronaca legato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aveva concesso la grazia a uomo che aveva ucciso la moglie malata d’Alzheimer. «Il fatto che un presidente della Repubblica abbia avuto questo atteggiamento nei confronti della vita e di tutta una serie di valori che la politica dovrebbe sempre incarnare mi ha davvero colpito. Perché la politica, dovrebbe sempre frequentare il dubbio».

Le domande

Ma l’ispirazione viene anche dalla folgorazione che il regista ha avuto da giovane per il Decalogo di Kieslowski: «Un capolavoro tutto incentrato sui dilemmi morali. La trama delle trame. L’unico intreccio davvero appassionante. Più di un thriller. Non penso di essermi neanche minimamente avvicinato all’altezza del genio di Kieslowski, alla profondità di come affrontava i temi morali, ma ho sentito la necessità di farlo comunque, in un momento storico in cui l’etica, alle volte, sembra essere opzionale, evanescente, opaca o comunque tirata troppo spesso in ballo solo per ragioni strumentali. L’etica è una cosa seria. Tiene in piedi il mondo. E Mariano De Santis è un uomo serio».

«Di chi sono i nostri giorni?». La grazia di Paolo Sorrentino nasce dalle domande più dolorose ma anche dalla poesia struggente della disillusione di un’Italia in cui i personaggi spesso si arrendono, provati dalla vita “quando ricordo muoio” si concedono un bicchiere di vino, mangiano pesce al vapore. Ma ci sono ancora lampi di lucidità che li consentono di prendere decisioni coraggiose, per se stessi e per il mondo in cui viviamo.

Il film distribuito e prodotto dall’impavida Piper Film insieme a Freemantle, numero 10 dovrebbe uscire per adesso nelle sale il 15 gennaio 2026, una data che lo pone decisamente fuori tempo per essere il candidato italiano agli Oscar nella categoria del Miglior Film Internazionale. Ma chissà se la distribuzione internazionale della piattaforma Mubi potrebbe permettere al film di fare a meno della candidatura italiana? Ce lo auguriamo.

