La Terra ci presenta il conto, ma esistono strade per rinnovarci

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I ghiacciai della più alta catena montuosa del pianeta si stanno sciogliendo a un ritmo accelerato e senza precedenti nella storia umana e aumentano i danni climatici alle attività umane. Ma esistono soluzioni per tutelare il nostro futuro, a partire dalla protezione delle risorse idriche sotterranee

Il devastante fenomeno franoso e alluvionale innescato la settimana scorsa dal collasso di un ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet è un ulteriore prova di come il cambiamento climatico stia trasformando l’Himalaya. È scientificamente inequivocabile che i ghiacciai della più alta catena montuosa del pianeta si stanno sciogliendo a un ritmo accelerato e senza precedenti nella storia umana. A partire da inizio secolo il tasso di perdita di ghiaccio nelle masse nevose perenni dell’Himalaya è radd