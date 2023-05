Proprio cogliendo in anticipo questo trend i social media hanno attuato un percorso “di avvicinamento” alla cripto arte in primo luogo ampliando le loro funzionalità.

Lo sviluppo di quella che può essere definita la crypto economy ha tra i suoi protagonisti l’arte. Comprendere gli sviluppi attuali e futuri della crypto arte significa dedicare attenzione anche alla commercializzazione degli Nft.

A fianco di piattaforme specializzate caratterizzate da una posizione di rilievo sul mercato (come SuperRare o Open Sea) ce ne sono altre in fase di realizzazione (si veda l’annuncio della nascita di uno specifico marketplace per la commercializzazione esclusiva di Bored Ape). In questo quadro i social media stanno acquisendo un ruolo crescente.

Ciò che propongono sono Nft in serie limitata, realizzati da artisti, pensati per i profili social degli utenti ma commerciabili al di fuori dello spazio social. Proprio questa tipologia di Nft pensata dai social media potrebbe modificare in un prossimo futuro l’attuale fisionomia del mercato, sia in termini di piattaforme e di opere commercializzate sia di numero di transazioni.

Del resto gli Nft artistici per loro natura attraggono non solo la figura classica del collezionista ma anche un certo numero di investitori, con disponibilità di criptovalute che, viste anche le recenti fluttuazioni e problematiche, appaiono sempre più interessati a una diversificazione dei loro investimenti.

Il trend

Proprio cogliendo in anticipo questo trend i social media hanno attuato un percorso “di avvicinamento” alla cripto arte in primo luogo ampliando le loro funzionalità. Twitter dal gennaio 2022 ha attivato la possibilità di utilizzare come immagine per il proprio profilo un Nft di cui si è proprietari e al quale è collegato un link che permette di visualizzare l’intera collezione posseduta da quell’utente con le relative informazioni.

Questa funzionalità (basata sull’Api di OpenSea) permette l’esposizione degli Nft posseduti, la verifica della proprietà e soprattutto garantisce l’accesso a gruppi social esclusivi riservati ai possessori di alcune tipologie di Nft di crypto arte di alto valore oppure ad eventi dedicati.

Ciò avviene ad esempio per coloro che detengono un Nft del Bored Ape Yacht Club al quale si accede solo dopo aver dimostrato che si è possessori di un Bored Ape Nft oppure i VeeFriends token che garantiscono l’accesso a multi-day events.

Un altro esempio in questo senso era offerto da Meta anche se recentemente la “sperimentazione” è stata dichiarata conclusa. Nello specifico dapprima su Instagram e successivamente su Facebook erano state introdotte modalità per l’esposizione dei propri Nft di crypto arte e/o collezionabili, attraverso il collegamento con il proprio wallet.

Questo tipo di funzionalità, oltre ad avere le finalità di accesso a iniziative dedicate, consentivano a Meta un’importante acquisizione di dati derivanti dall’associazione del wallet al proprio profilo. Infatti Instagram e Facebook potevano disporre di informazioni sugli Nft posseduti, dei dati sulle precedenti transazioni (compreso l’exchange utilizzato) delle eventuali app utilizzate e della disponibilità di criptovalute. Questi dati risultano molto utili per processi di profilazione degli utenti.

Avatar

Si registrano sempre più frequentemente anche realizzazioni e commercializzazione “in proprio” di collezionabili da proporre agli utenti. La promozione di questi Nft è diretta a un utilizzo come immagini dei profili sia in caso non si possegga già un Nft sia nel caso si voglia averne uno appartenente a una serie esclusiva.

È proprio in quest’ottica che Reddit, dal luglio di quest’anno, ha promosso avatar utilizzabili come immagini del proprio profilo, con funzionalità collegate e utilizzabili anche su altre piattaforme. Si tratta di collezionabili, anche se Reddit non li ha presentati come Nft, venduti non in asta e ad un prezzo predefinito nel minimo e nel massimo (da 9,99 a 99,99 dollari) pagabili anche con carte di credito e non solo in criptovalute.

L’operazione appare interessante perché sostanzialmente crea una sorta di marketplace per la realizzazione e commercializzazione di collezionabili, nello specifico avatars, utilizzabili anche su altre piattaforme. Infatti, pur essendo presentata come un’edizione limitata, Reddit ha dato l’opportunità agli artisti, in accordo con la piattaforma, di realizzare avatar da collezione commercializzabili attraverso il social media e visualizzabili nel loro portafoglio su Reddit.

Gli artisti possono utilizzare il servizio fornito dalla piattaforma per realizzare gli avatar e viene loro riconosciuto il ricavato della vendita al netto delle commissioni e anche le royalty per eventuali successive vendite nel mercato secondario.

Per il Metaverso

Le motivazioni per la realizzazione di questi Nft nei quali possono essere coinvolti anche artisti già noti, per proporre nelle serie esclusive anche prezzi più alti di quelli ricordati, è proprio quella di acquisire quote di un mercato in espansione sottraendole, almeno in parte, alle piattaforme di commercializzazione già affermate.

Del resto la stessa operazione di un marketplace Bored Ape segue la medesima ottica e cioè sottrarre la community di utenti interessata a queste opere e/o che le possiede alle piattaforme di commercializzazione già affermate per renderne disponibile una dedicata ed esclusiva che possa offrire anche la dimensione del metaverso (The Overside che a giugno registrava un notevole fatturato) e in grado di includere anche un token legato alla community e alla società (Apecoin).

In questo modo, l’Nft artistico può risultare appetibile per un pubblico sempre più ampio anche non specializzato perché, oltre al collezionista e agli investitori già citati, si aggiungono, come già mostra il mercato cinese dei collezionabili, tutti coloro che hanno profili attivi sui social media.

Questo è il secondo di una serie di articoli sul tema degli Nft e della crypto arte coordinata da Silvia Segnalini e Allegra Canepa. Il primo, pubblicato l’11 maggio, è disponibile sul sito www.editorialedomani.it

