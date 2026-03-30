l’intervista

Ammaniti: «Non so cosa si aspettano da me. Mi imbarazza la sicurezza di chi pensa di essere un padre eterno»

Elisa Fuksas
30 marzo 2026 • 07:00Aggiornato, 30 marzo 2026 • 09:25

Lo scrittore parla del suo ultimo romanzo, Il custode (Einaudi stile libero): «Dicono che sono tornato? Non so cosa si aspettano da me. Aver fatto bene quello che sai fare, in quel momento sento un particolare benessere, sono contento. Questa è l’unica cosa che conta, più della libertà stessa»

Un paese del Sud che pare generato dall’Intelligenza artificiale, una Cosa, un mostro, Medusa, eternità piena di serpenti e solissima che vive chiusa nel modesto bagno di una casa buttata in mezzo al nulla, un inaffidabile custode adolescente, narratore e protagonista, Nilo. Il destino, la scelta, l’amore, l’arrivo del tempo travestito da Arianna, giovane donna sensuale e spudorata, accompagnata dalla figlia e da una ventosa libertà. Una storia popolata di mostri e divinità, dove tutto deve succ

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Elisa Fuksas
Elisa Fuksas
Elisa Fuksas

Regista e scrittrice. Dopo i primi cortometraggi, tra cui Please leave a message con cui si aggiudica nel 2007 il Nastro d'Argento, gira il documentario L'Italia del nostro scontento insieme a Francesca Muci e Lucrezia Le Moli. Tra gli altri documentari: Black Mirror. A journey with Mat Collishaw e ALBE, A Life Beyond Earth. Il suo primo film è Nina del 2012. Nel 2019 ha diretto “The App” per Netflix. Ha pubblicato La figlia di (Rizzoli Editore), Michele, Anna e la termodinamica (Elliot) e nel 2020 Ama e fai quello che vuoi (Marsilio).