Ammaniti: «Non so cosa si aspettano da me. Mi imbarazza la sicurezza di chi pensa di essere un padre eterno»

Lo scrittore parla del suo ultimo romanzo, Il custode (Einaudi stile libero): «Dicono che sono tornato? Non so cosa si aspettano da me. Aver fatto bene quello che sai fare, in quel momento sento un particolare benessere, sono contento. Questa è l’unica cosa che conta, più della libertà stessa»

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Un paese del Sud che pare generato dall’Intelligenza artificiale, una Cosa, un mostro, Medusa, eternità piena di serpenti e solissima che vive chiusa nel modesto bagno di una casa buttata in mezzo al nulla, un inaffidabile custode adolescente, narratore e protagonista, Nilo. Il destino, la scelta, l’amore, l’arrivo del tempo travestito da Arianna, giovane donna sensuale e spudorata, accompagnata dalla figlia e da una ventosa libertà. Una storia popolata di mostri e divinità, dove tutto deve succ