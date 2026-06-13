Intervista

Niccolò Fabi: «Serve coraggio per lasciar andare. Il problema è la banalizzazione, polarizzare non è conoscenza»

Emanuela Del Frate
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13 giugno 2026 • 17:29

«I ragazzi sono sempre meno abituati a stare insieme, a capirsi, a comprendersi guardandosi in faccia, toccandosi. Quello che mi fa paura è che questo modo antico di riconoscersi dell’essere umano sia gradualmente sostituito dalla parte più fredda e razionale, mediata dalla tecnologia. Ma un computer non potrà mai arrossire, avere le farfalle nello stomaco, la pelle d’oca. Quelle sono peculiarità degli esseri umani ed è quello che non dobbiamo perdere»

«Dopo tanti anni, ho la sensazione che le persone vengano ai miei concerti per sentire una lingua, un certo tipo di sguardo sulle cose, un modo di raccontarle. Quindi, sì, posso cambiare la scaletta per ampliare l’arco delle sfumature, ma non mi sento costretto a dovermi inventare nulla di nuovo». Niccolò Fabi è appena partito con il tour estivo (lunedì 15 giugno sarà all’Auditorium di Roma) di Libertà negli occhi, il suo decimo album di inediti. Sul palco con Fabi ci saranno Roberto “Bob” Angel

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Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021