Non dalla copertina, dall’incipit. Il criterio per giudicare i libri

Quest’anno ho fatto fatica a scegliere cosa leggere durante le vacanze. Volevo cercare il romanzone ideale. Alla fine ho pensato di raccogliere tutti gli inizi più memorabili (secondo me) nella storia della letteratura

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Quest’anno io e la mia amica con cui stilo liste di ogni tipo e quindi anche la lista dei libri da leggere durante le vacanze, ci siamo trovate un po’ in difficoltà e anche in disaccordo. Lei, probabilmente perché reduce da una ferrea dieta chetogenica che l’ha resa invincibile, proponeva di lanciarsi verso memorabili ma tristissime opere come L’anno del pensiero magico di Joan Didion, mentre io, constatando di aver abbandonato qualsiasi speranza di assumere uno stile di vita sano dopo gli strav