Non è la vista che fa il vino: la storia di Pietro Monti

Nel 2011 un incidente stradale cambia la vita di Pietro Monti, vignaiolo in Alta Langa. Oggi guida l’azienda Roccasanta e il suo lavoro in cantina attraverso tatto, memoria e relazioni, raccontando un’idea di normalità costruita giorno per giorno

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di cosa significa mangiare e cucinare con disabilità, neurodivergenze e corpi non conformi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newslett