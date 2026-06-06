Cibo

Non tutti corrono in città. Quei giovani alla ricerca dell’utopia ecologica

Benedetta Barone
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06 giugno 2026 • 14:06

Nonostante l’esodo maggioritario dalle aree interne verso i centri abitati, una minoranza sempre più folta si muove in senso contrario, spinta dal desiderio di avvicinarsi alla terra e aderire a esperimenti di vita comunitaria. Le pratiche di autogestione alimentare di Campi Aperti e il progetto di Radici Connesse per riportare equilibrio nel terreno e favorire la biodiversità

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,

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Benedetta Barone
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Benedetta Barone

Benedetta Barone nasce nel 1995 a Milano. Scrive e lavora come giornalista, occupandosi prevalentemente di letteratura. Collabora con Domani e il Manifesto. A settembre è uscito il suo primo romanzo breve dal titolo Le infelici