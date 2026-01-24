Con il cuore oltre la voragine: lettere tra Gaza e Israele

true false

Sderot, Israele 18 maggio 2025 Cara Tala, mi pesa scriverti di nuovo. L’ultima volta – a gennaio – credevo sinceramente che la guerra si sarebbe fermata per sempre. E invece siamo ancora qui. Onestamente, mi sento sfiduciata. Mi è molto difficile scrivere questa lettera. Ho la sensazione di non sapere più cosa dire, né cosa fare. Ho manifestato, ho scritto, ho parlato, ho usato tutti i miei social network, ho raccolto fondi, eppure niente, assolutamente niente è cambiato. Mi sento più piccola e