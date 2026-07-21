Con Novecento la lotta di classe è dentro al cinema

La mostra su Bernardo Bertolucci a Parma ha trasformato il celebre kolossal hollywoodian-comunista di cui si festeggiano cinquant’anni dall’uscita (la prima era stata a Venezia nel 1976) in un universo in espansione

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“Il” Novecento con l’articolo determinativo, è il titolo della mostra che ha trasformato il film di Bernardo Bertolucci, celebre kolossal hollywoodian-comunista di cui si festeggiano i cinquant’anni dall’uscita – la prima fu a Venezia nel settembre 1976 – in un universo in espansione. Immagini, parole, idee tanto più interessanti quanto apparentemente eccentriche (il formalismo russo, il teatro epico, la meccanizzazione dell’agricoltura, i concept album del rock anni Settanta, la partecipazione