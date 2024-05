«Io sono un appassionato di giornalismo, ritengo che una persona diventi cittadino nel momento in cui è informato. Una persona che non è informata non è in grado di esercitare il suo ruolo di cittadino». Si apre con le parole dell’editore Carlo De Benedetti la puntata del podcast di Play Books, di Vittorio Castelnuovo dedicata a Domani. «Io credo che il buon giornalismo, serve non solo per informare i cittadini, ma anche per fare da guardia al sistema politico della società. Il giornalismo dovrebbe raccontare o scoprire la verità, formidabile combustibile della democrazia», continua.



Ascolta il podcast qui

Domani si distingue per molti aspetti dagli altri giornali come spiega il direttore Emiliano Fittipaldi: «è un giornale che fa inchieste sul potere e che si basa su di un assunto su tutti, dare notizie e non opinioni. Cerchiamo di analizzare i fatti della giornata dando dei tagli originali e ponendo sempre al centro la notizia».

Ruolo centrale tra le pagine di Domani, lo gioca la cultura, di cui è responsabile Beppe Cottafavi. «La mia idea è stata di eliminare le recensioni che considero un genere logoro e stanco, nessuno le legge. Ho voluto dare il più possibile voce agli scrittori invitandoli anche a scrivere racconti, idea che i lettori hanno molto apprezzato».

© Riproduzione riservata