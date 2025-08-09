La mia memoria è occupata al 90 per cento da testi dei fratelli Gallagher: sono stati la mia band preferita da teenager. Eppure, quando non sono riuscita a prendere i biglietti per la reunion di quest’anno, oltre alla delusione ho provato anche un filo di sollievo
Gli Oasis e la nostalgia millennial: l’unico argine è Ticketmaster
09 agosto 2025 • 18:00
La mia memoria è occupata al 90 per cento da testi dei fratelli Gallagher: sono stati la mia band preferita da teenager. Eppure, quando non sono riuscita a prendere i biglietti per la reunion di quest’anno, oltre alla delusione ho provato anche un filo di sollievo