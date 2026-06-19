Ogni anno festeggiamo Joyce. Cartoline dal nostro Gadda

Ho un amico che mi scrive tutti i 16 giugno, nel giorno in cui si svolge l’Ulisse (e che mi ricorda puntualmente pure Riccardo III il 22 agosto). Rileggendo Ferrari, ripenso all’autore del Pasticciaccio. In viaggio verso Trame a una trama true crime

true false

Sabato (scorso) Ieri sera nel bel mezzo di Quarto Grado, covo dei colpevolisti anti-Stasi nell’affaire Garlasco, l’inviato Mediaset Toni Capuozzo ha commemorato Silvio Berlusconi: «Tre anni dopo la tua morte cosa dirti? Ci manchi Silvio». Il tono era accorato, un po’ come nella trasmissione religiosa Ascolta, si fa sera e un po’ come nella pubblicità delle crocchette: «Per Monge, un animale non sarà mai solo un animale. / Questo è ciò che rende Monge speciale». Alla fine il presentatore Gianluig