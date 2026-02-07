Olimpiadi a Milano: ci aspettavamo la magia, invece è solo una metro in più

Non ricordo più un tempo in cui il capoluogo lombardo non si stesse preparando ai Giochi invernali. Erano sinonimo di speranza, ora mi pare che abbiano portato la M4 e auspicabilmente un abbassamento dei prezzi delle case quando saranno finiti

Non mi ricordo più un tempo in cui a Milano non ci si stava preparando per queste Olimpiadi invernali. Milano Cortina 2026 era sinonimo di speranza, proiezione di un futuro desiderabile: finiranno la metro, sostituiranno le vecchie scale mobili con delle nuove, sorgeranno parchi e panchine, le persone smetteranno di lasciare in terra le merde dei propri cani. Il mondo delle olimpiadi invernali era già un mondo migliore, dovevamo solo avere la pazienza di attenderlo. Ora che quel mondo è qui è me