Oltre i sette colli. La “prima” pizza in teglia vive tra Anzio e Nettuno

La pizza in teglia sarebbe nata ad Anzio, che nel secondo dopoguerra era lo sfondo ideale per lo struscio estivo dei villeggianti romani. Ma la teglia è di casa anche a Nettuno, dove il forno Ottaviani è un’istituzione, e persino a Lampedusa, dove Alessandro Papa ha aperto i battenti proprio su via Roma
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,