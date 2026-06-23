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Oltre i sette colli. La “prima” pizza in teglia vive tra Anzio e Nettuno

Maurizio Franco
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23 giugno 2026 • 18:27

La pizza in teglia sarebbe nata ad Anzio, che nel secondo dopoguerra era lo sfondo ideale per lo struscio estivo dei villeggianti romani. Ma la teglia è di casa anche a Nettuno, dove il forno Ottaviani è un’istituzione, e persino a Lampedusa, dove Alessandro Papa ha aperto i battenti proprio su via Roma

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

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