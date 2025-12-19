Oltre la retromania, la musica viaggia ancora su cassetta

Per quanto sia stata dimenticata e messa ai margini nell’era della rivoluzione digitale, la cassetta di tanto in tanto torna come uno spettro calcareo nel paesaggio dell’ascoltatore contemporaneo. Ma anche come mezzo per fare esperimenti del tutto nuovi
C’è stato un tempo in cui l’audio-cassetta era il mezzo più veloce ed economico per la diffusione della musica e del sonoro, un tempo in cui andavano di moda questi strani oggetti rettangolari custodi di suoni e voci. E così quando da lontani pianeti verranno avventurieri e archeologi a scavare sulla Terra, forse scopriranno archivi e nastri che contengono ore di registrazioni di musica e di messaggi, quelli di propaganda politica e quelli di dissidenza, suonatori di mandolino e ballate rock per