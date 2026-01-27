Oltre la stanchezza delle frasi vuote, come celebrare oggi il Giorno della memoria

Da tempo, chiunque si occupi della didattica della Shoah riceve la stessa domanda dagli insegnanti: «Come possiamo celebrare questa ricorrenza dopo quanto è successo a Gaza negli ultimi due anni?» Si può riconoscere la specificità dell’Olocausto e al tempo stesso ammettere che, nel presente, si stiano consumando crimini di massa che chiamano in causa la categoria del genocidio