Rendere la musica più equa: il lavoro di Opera for Peace

La stagione musicale di Lugano Arte e Cultura si apre con il gala lirico dell’organizzazione no profit. Ogni anno seleziona e offre formazione a giovani cantanti provenienti da contesti di disagio sociale
«Attribuire all’arte il potere di risolvere le contraddizioni della nostra epoca significherebbe caricarla di una responsabilità che non le appartiene». Andrea Amarante, direttore generale e artistico della Stagione musicale del LAC (Lugano Arte e Cultura), così prosegue: «La musica e l’arte possono però offrire strumenti e occasioni, mettere in circolazione competenze e talenti, costruire uno spazio comune nel quale esperienze, lingue e tradizioni differenti possono incontrarsi». Il LAC è stato