Rendere la musica più equa: il lavoro di Opera for Peace

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«Attribuire all’arte il potere di risolvere le contraddizioni della nostra epoca significherebbe caricarla di una responsabilità che non le appartiene». Andrea Amarante, direttore generale e artistico della Stagione musicale del LAC (Lugano Arte e Cultura), così prosegue: «La musica e l’arte possono però offrire strumenti e occasioni, mettere in circolazione competenze e talenti, costruire uno spazio comune nel quale esperienze, lingue e tradizioni differenti possono incontrarsi». Il LAC è stato