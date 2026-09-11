Lettera a un bambino mai nato, la lezione di Fallaci sull’aborto e il passato che non passa mai

Il ruolo che la giornalista ha avuto nel dibattito sull’interruzione volontaria di gravidanza in Italia viene spesso trascurato: rileggere quel volume del 1975, pubblicato tre anni prima dell’approvazione della legge 194, significa ritrovare una riflessione che è ancora attualissima
A pochi giorni dai vent’anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, avvenuta il 15 settembre 2006, l’aggettivo “controverso” si spreca e si sprecherà anche nelle prossime ore. Un aggettivo che ondeggia in precario equilibrio tra la sua storia e le sue posizioni più critiche – dall’Islam, all’immigrazione fino a quella sul matrimonio tra persone dello stesso sesso –, talvolta lasciando indietro quello che è stato un contributo pioneristico al dibattito sull’aborto in Italia. Vittima più illustre di