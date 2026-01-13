Paesi dove il silenzio è d’oro. Le danze di fronte al conflitto

Russia e Israele sono tra le nazioni con ballerine e ballerini migliori del mondo: come vivono e lavorano in questo momento storico? Si sta attraversando una complicata situazione tra ostilità estera, dissensi e repressioni in casa loro ed economia di guerra
Due paesi lontani, lontanissimi per etnia, cultura, religione possono stringersi la mano grazie a un primato che nessun altro Stato potrà contendere loro. Entrambi, infatti, tengono in massima considerazione l’arte del corpo – danza, balletto o altro genere pop – al punto da surclassare sia cinema sia teatro di parola per affiancarsi alla letteratura (Israele) e all’opera (Russia). Si può immaginare quale sia la situazione degli artisti e delle loro compagnie grandi o piccole in simili territori