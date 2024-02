Ci siamo lasciati con Bob Sinclar che pompa “A far l’amore comincia tu” nelle casse della crociera e ci ritroviamo con un polverone innalzato niente di meno che dal ballo del qua qua. John Travolta e le liberatorie, le battute bolsceviche di Teresa Mannino in conferenza stampa, gli sponsor non dichiarati, lo spettro di Chiara Ferragni che ritorna, il Codacons che si risveglia come un mostro della palude. Finalmente ci siamo, questo è il mio Sanremo, e lo dico con lo stesso tono con cui Elisabetta Canalis diceva “La mia Liguria” in diretta dallo skyline di Los Angeles.

La formula del cantante che presenta un altro cantante ha funzionato, e siamo di fronte al sorprendente record di assenza monologo di personaggio ricco e famoso contro gli hater, forse possiamo persino sperare di arrivare a sabato senza. Sogno in cuor mio che la situazione diventi ancora più caotica con qualcosa di inaspettato tipo non so, un Russel Crowe che ci sponsorizza in maniera occulta un paio di Valleverde, un’Alba Parietti che fa incursione rivendicando il suo posto in prima fila. Vi sembro pazza? Forse. Ma come direbbe Loredana Bertè, va bene sono pazza, che c’è, che c’è.​​​​​​